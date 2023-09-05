Adriana Lima, Venedik Film Festivali'nde iddialı tarzıyla dikkat çekti

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Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren dünyaca ünlü model 41 yaşındaki Brezilyalı süper model Adriana Lima, kiloları yüzünden zorbalığa maruz kalmıştı.
Güzel model, uzun süre diyet yaparak ve spora yoğunlaşarak eski görünümüme neredeyse geri döndü.
1999 ile 2018 yılları arasında Victoria’s Secret meleği olan Lima, Venedik Film Festivali'nde boy göstererek dikkat çekti.
Dekoltelerini konuşturdu
Göğüs, sırt ve bacak dekoltesi tercih eden model, pozlarıyla beğeni topladı.