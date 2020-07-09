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    Adriana Lima, Yunanistan'da

    Dünyaca ünlü mannken Adriana Lima, tatil için Yunanistan'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 07:47
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    Adriana Lima, Yunanistan'da

    Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima önceki gün hem tatil hem de ünlü bir markanın katalog çekimleri için Yunanistan'ın Mikanos Adası’na geldi.

    YOGA YAPTI

    Yaklaşık bir hafta Mikonos'ta kalacağını belirten Lima konakladığı villada yoga yaptı, fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

    Lima'nın ünlü tatil adasına gelişini Yunanistan medyası da haberlerinde yayınladı.

    ÖZEL JET İLE GELDİ

    Özel bir jet ile Mikonos'a gelen Lima, “Ege benim için her zaman bir cennet, buralarda tatil yapmak muhteşem” dedi.

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