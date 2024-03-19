Afazi ve demans hastalığına yakalanan Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis'e otizm teşhisi konuldu Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'in kızı da son günlerde zor zamanlar geçiriyor.

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Emmy ve Altın Küre ödüllü dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'e, Mart 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sebebiyle ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi teşhisi konmuştu.

68 yaşında

Sevenlerini şoke eden hastalık haberinin ardından oyunculuğu bıraktığı duyurulan Bruce Willis'in ailesi, geçtiğimiz şubat ayında ise 68 yaşındaki Hollywood yıldızının frontotemporal demansa yakalandığını açıklamıştı.

Kızı da otizm

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in 1987-2000 yılları arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz yaz otizm teşhisi aldığını açıkladı.

Ünlü isim, Instagram'da babasıyla birlikte bir etkinliğe katılırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak otizm teşhisi ile ilgili konuştu:

"Geçtiğimiz yaz öğrendim"

"Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi. Otizm, sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, konuşma gibi sözel veya sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Dünya çapında yaklaşık 100 çocuktan 1'inin otizmli olduğu tahmin edilmektedir."