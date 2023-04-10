Afra Saraçoğlu: Hedefim var

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Kariyerinde hızla yükselen oyuncu Afra Saraçoğlu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 'Yalı Çapkını' dizisiyle şöhretini perçinleyen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hedeflerini anlattı.

Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaştığı diziyle son günlerin konuşlan ismi olan Saraçoğlu, Harper's Bazaar için objektif karşısına geçti.

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili şunları söyledi.

"En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak.



İşim gereği çok okumayı ve çok gezmeyi seviyorum. Maalesef yoğunluğumdan dolayı şu sıralar gezmeye vakit ayıramasam da yeni insanlar tanımaya ve onların hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. Karakterlere ruh verirken, bu süreçten besleniyorum. İşin büyüleyici tarafı benim için bu.