Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim

Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim

Yalı Çapkını'nın Seyhan'ı Afra Saraçoğlu, erken yaşta başladığı oyunculuk hakkında konuştu.

Verdiği bir röportajda birçok rekorun sahibi dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u örnek aldığını açıklayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğa erken başlamasının kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu açıkladı.

"Hatalarımdan olumlu dersler çıkardım"

Saraçoğlu, "Ben hatalarımdan olumlu dersler çıkardığımı düşünüyorum. Ne yapılması, bilhassa da ne yapılmaması gerektiğini erken yaşta öğrenmek bana büyük artı oldu." dedi.