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    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim

    Yalı Çapkını'nın Seyhan'ı Afra Saraçoğlu, erken yaşta başladığı oyunculuk hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:00
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    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim

    Verdiği bir röportajda birçok rekorun sahibi dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u örnek aldığını açıklayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğa erken başlamasının kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu açıkladı.

    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim #1

    "Hatalarımdan olumlu dersler çıkardım"

    Saraçoğlu, "Ben hatalarımdan olumlu dersler çıkardığımı düşünüyorum. Ne yapılması, bilhassa da ne yapılmaması gerektiğini erken yaşta öğrenmek bana büyük artı oldu." dedi.

    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim #2

    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim #3

    Afra Saraçoğlu: Her şeyi erken yaşta öğrendim #4


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