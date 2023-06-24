Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, dudak dudağa yakalandı Star TV'de ekrana gelen "Yalı Çapkını" dizisi oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi.

ensonhaber.com

Magazin dünyasının sevilen çifti Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2018 yılında aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu çift, 2022 yılında ise ayrılık kararı aldı.

4 yıllık ilişki için “ihanet” iddiaları ortaya atılırken; Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.

'Samimi görüntüler aşkı bitirdi' iddiası

Bu sırada Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını’nın başrolünde oynayan Afra Saraçoğlu ise Yazıcıoğlu’nun da yakın arkadaşı olan Mert Ramazan Demir ile yakıştırıldı.

Öyle ki ikilinin samimi görüntüler vermesinin, ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik." açıklamasında bulundu.

Mert'i sildi

Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i sildi.

Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirdi.

Aşk belgelendi

Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren ikili, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

Göcek'te senenin yorgunluğunu atan ikili, dudak dudağa yakalandı.

Aşkları belgelenen çiftin, denizde romantik anlar yaşadığı gözlendi.