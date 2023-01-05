Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den yeni fotoğraf

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.

Şu sıralar ekranların reyting rekoru kıran "Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları yakından takip ediliyor.

Yalı Çapkını aşkı bitirdi

Son dönemde popülerliğini artıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı.

Nispet gibi

Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.

Dizinin iki aşığı, beraber verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.