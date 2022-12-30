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    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı

    4 yıllık ilişkilerine son noktayı koydukları iddia edilen ikiliden Mert Yazıcıoğlu'nun, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:40
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    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı

    Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in enerjisi, seyirciye pozitif yansıdı.

    İkili, dizinin ilk gününden beri oldukça yakıştırılırken Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi çatırdadı.

    Ayrıldılar

    Kıskançlık konuşarı gündeme gelirken, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlunun ayrıldığı iddia edildi.

    Gazetemagazin'den edinilen bilgi olaya bambaşka bir soluk getirdi.

    Hafsanur Sancaktutan ile Mert Yazıcıoğlu arasında aşk iddiası

    İddialara göre, Mert Yazıcıoğlu ve oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı belirtildi.

    Hafsanur Sancaktutan ise Deniz Can Aktaş ile olan birlikteliğini kısa bir süre önce sonlandırmıştı.

    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu nun ayrılık sebebi ortaya çıktı #1

    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu nun ayrılık sebebi ortaya çıktı #2

    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu nun ayrılık sebebi ortaya çıktı #3

    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu nun ayrılık sebebi ortaya çıktı #4

    Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu nun ayrılık sebebi ortaya çıktı #5


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