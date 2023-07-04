Afra Saraçoğlu İtalya'da Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından İtalya pozlarını paylaştı.

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile çıktığı aşk tatilinden sonra annesiyle İtalya’ya gitti.

Güzelliği ile adeta büyüleyen Saraçoğlu cesur tarzıyla gündem oldu. 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından İtalya tatilden paylaşım yapan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.

“Yansın”

25 yaşındaki güzel oyuncuya Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı. Afra Saraçoğlu’nun pozlarını beğenenler arasında Bahar Şahin, Serra Pirinç, Eda Ece ve Mine Tugay da yer aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Saraçoğlu'nun 8 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.