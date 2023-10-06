Afra Saraçoğlu lansman tarzı beğenildi Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, lansman tarzı ve doğallığı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla hem de Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu bir markanın yüzü oldu.

Takım giydi

Reklam tanıtımı için ünlülerin de katıldığı lansmanda güzel oyuncu takım giydi.

Rol arkadaşları Beril Pozam ve Öznur Serçeler de Afra Saraçoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sade güzel

Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusunun sade tarzı ise sosyal medyada gündem oldu. Sade bir makyaj yapan Afra Saraçoğlu lansmanda takım giyerek dikkat çekti.

Güzel yıldızın sade tarzı hayranlarından tam not aldı.