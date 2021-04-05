Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntılar beni olgunlaştırdı

Uzun bir aradan sonra 'Yeşilçam' dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Dijital platformda yayınlanacak olan "Yeşilçam" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, hayatına dair itiraflarda bulundu.

Saraçoğlu'nun çarpıcı açıklamalarından satır başları şöyle...

"Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim.

Ben işimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor. Yeni projemizde Çağan Irmak ile çalışma fırsatı bulmak özellikle bu genç yaşımda büyük bir şans. Her çalıştığım usta oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışırım, hep gözlemlerim.

"MADDİ SIKINTI ÇEKTİM"

Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun.

"AKIŞINA BIRAKTIM"

Ben özeleştiri yapmadan duramıyorum. Artık tamamım, her şeyimle müthiş, başarılı bir oyuncuyum dersem, atın beni denizlere. Tam olarak ne istediğimi dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Bakalım hayat neler çıkartacak karşıma. Akışına bırakıyorum.

Seçimlerimiz kaderimizi yaratır. Aşıkken iştahım kesiliyor ve sürekli parmaklarımı çıtlatıyorum!

"HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEM"

Oyuncunun derdi duygularla olmalı, güzel görünmekle değil. Haksızlığa uğramak hayatta en tahammül edemediğim şey. Çok çalışmaktan asla ödün vermem. Önüme bir iş geldiği zaman o işe tutunarak elimden gelenin en iyisini yapana kadar çalışır, didinirim..."