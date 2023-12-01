Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in adını duyunca sinirlendi 25. yaş gününe özel doğum günü partisi veren oyuncu Afra Saraçoğlu, yazın dudak dudağa yakalandığı Mert Ramazan Demir aşkına dair son durumu açıkladı.

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Yalı Çapkını dizisinin iki başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden yer almaya devam ediyor.

Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, dudak dudağa görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

Afra Saraçoğlu, doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

"Özel bir birlikteliğimiz yok"

"Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok."

Partisinde çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu, DJ'lik bile yaptı.