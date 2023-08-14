Afra Saraçoğlu minik bikinisiyle poz verdi

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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yine tatile çıktı.
Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, sezon arasında ülke ülke dolaştı.
Rota değişti
Mert Ramazan Demir ile ayrıldığı iddialarına dair sessizliğini koruyan güzel oyuncu, soluğu Yunanistan'da aldı.
Yunanistan tatilinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Güzel fiziğiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu, tanga bikinisini giyip deniz kenarında boy gösterince hayranlarından beğeni topladı.