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Afra Saraçoğlu, popüler olan su meditasyonunu yaptı

Afra Saraçoğlu, popüler olan su meditasyonunu yaptı Yurt dışı tatilini tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Afra Saraçoğlu, ünlüler arasında popüler olan su meditasyonunu denedi.