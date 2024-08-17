Afra Saraçoğlu, popüler olan su meditasyonunu yaptı

Haber Merkezi
Son zamanlarda ünlüler arasında su meditasyonu yaygınlaşmaya başladı.
Birçok ünlü soğuk suya girerek, dayanıklılık ölçüsünü deniyor.
Bu isimlerden sonuncusu ise Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu oldu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Afra Saraçoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra su meditasyonu yaptı ve buz dolu küvetin içerisine girdi.
O anları kayda aldıran Saraçoğlu, sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun yüz ifadesi ve yanında duram arkadaşının şaşkınlığı da dikkati çekti.
Su meditasyonu akımını ise ilk olarak Çağla Şıkel başlatmıştı.
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