Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarını yayınladı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesiyle hayranlarını bir kez daha büyüledi.

ensonhaber.com

Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını'ndan başrol oynayan ve rol arkadaşıyla dudak dudağa yakalanarak gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu, yeni sezona hazır.

Dizisinin çekimleri başlayan ve yeni sezona da bomba gibi girmeye hazırlanan Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Afra'dan cesur kare

Afra Saraçoğlu son olarak iç çamaşırının üzerine sütyensiz giydiği ceketle verdiği pozu, paylaşınca olay oldu.

Instagram'ın hikaye kısmından paylaşılan poza hayranlarından, kalpli emojiler geldi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de tanga bikinisiyle poz verince eleştiri oklarının hedefi olmuştu