Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den set karesi geldi Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri başladı. Dün sete çıkan başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki ilk gününden paylaşılan fotoğrafı ise beğeni yağmuruna tutuldu.

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Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, yeni sezon çekimlerine dün başladı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Dün ilk kez sete çıkan başrol oyuncularının verdiği poz da dizinin hayranlarından büyük ilgi gördü.

Heyecanlı bir sezon yaşanması planlanan Yalı Çapkını ekibi, dün ilk set günlerinde bir araya geldi.

Dizinin Instagram hesabından ise Saraçoğlu ve Demir'in yeni sezon çekimlerinde verdiği ilk poz yayınlanarak "2. Sezonun ilk setinden fotoğraf geldi! Heyecanlıları görelim" ifadelerine yer verildi. İkilinin bir arada verdiği poz kısa sürede 450 bin beğeniye ulaştı.

Öte yandan uzun bir tatilin ardından sete dönen Afra Saraçoğlu ise çiçek yağmuruna tutuldu. Birçok seveninden çiçek alan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.