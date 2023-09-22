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Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı.
Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı diziye Taro Emir Tekin ve Binnur Kaya dahil oldu. Ekip eğlencesine katılan ünlü isimlerin eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu.
Taro Emir dans etti
Afra Saraçoğlu’nun ve Taro Emir Tekin’in sirtaki yaparkenki hallerine yorum ve beğeni yağdı.
Mert izledi
Ünlü isimler dans ederken Mert Ramazan Demir’in oturup izlemesi dikkat çekti.