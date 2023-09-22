Afra Saraçoğlu ve Taro Emir Tekin dans etti Yalı Çapkını dizisine bu sezon dahil olan Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, Afra Saraçoğlu ile yaptığı dansla sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı diziye Taro Emir Tekin ve Binnur Kaya dahil oldu. Ekip eğlencesine katılan ünlü isimlerin eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Taro Emir dans etti Afra Saraçoğlu’nun ve Taro Emir Tekin’in sirtaki yaparkenki hallerine yorum ve beğeni yağdı. Mert izledi Ünlü isimler dans ederken Mert Ramazan Demir’in oturup izlemesi dikkat çekti.

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