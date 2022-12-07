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    Afra Saraçoğlu, zirvede

    Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu zirveye yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 08:42
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    Afra Saraçoğlu, zirvede

    Yeni dizisi Yalı Çapkını dizisindeki karakteriyle sezonun en çok konuşulan oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, IMDb'de de hızla yukarı tırmandı.

    664. sırada

    Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı.

    Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.

    Afra Saraçoğlu, zirvede #1

    Afra Saraçoğlu, zirvede #2


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