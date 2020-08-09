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- Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı
Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı
Genç oyuncu, son dönemde dünyada popüler olan K-Pop müziği eşliğinde dans ederek yeteneğini konuşturdu.
- Haber Merkezi
- 09.08.2020 - 09:31
- Güncelleme : 09.08.2020 - 09:31
22 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen K-Pop müziği eşliğinde dans etti.
Yetenekli oyuncu o anları ise Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.
Sergilediği figürler ile oldukça dikkat çeken Afra Saraçoğlu izleyenleri büyülerken, paylaşımı da 1 milyondan fazla beğeni aldı.
"DANS ETMEYE BAYILIYORUM"
Afra Saraçoğlu paylaşımına, "Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notunu düştü.
Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı