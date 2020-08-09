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    Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı

    Genç oyuncu, son dönemde dünyada popüler olan K-Pop müziği eşliğinde dans ederek yeteneğini konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 09:31
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    Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı

    22 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen K-Pop müziği eşliğinde dans etti.

    Yetenekli oyuncu o anları ise Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

    Sergilediği figürler ile oldukça dikkat çeken Afra Saraçoğlu izleyenleri büyülerken, paylaşımı da 1 milyondan fazla beğeni aldı.

    "DANS ETMEYE BAYILIYORUM"

    Afra Saraçoğlu paylaşımına, "Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notunu düştü.

    Afra Saraçoğlu'dan dans paylaşımı

    Afra Saraçoğlu dan dans paylaşımı #1

    Afra Saraçoğlu dan dans paylaşımı #2

    Afra Saraçoğlu dan dans paylaşımı #3

    Afra Saraçoğlu dan dans paylaşımı #4

    Afra Saraçoğlu dan dans paylaşımı #5

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