Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması Yalı Çapkını dizisinde dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizi, gündemden de düşmüyor.

Özellikle Afra ve Mert'in arasında çıkan aşk dedikoduları, magazin basınını meşgul ediyor.

4 yılık ilişkisini sonlandıran ve Mert Yazıcıoğlu ile ayrılan Afra Saraçoğlu, çıkan iddialar hakkında konuştu.

Aşk iddialarına cevap

Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair konuştu.

Mert Ramazan Demir ile aralarında çıkan aşk iddiaları için ilk kez konuşan güzel oyuncu, “Çok sevdiğim, dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım.'' ifadelerini kullandı.