Afra Saraçoğlu'ndan özel hayatına dair açıklama! "Nadiren paylaşırım" Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, ününe ün kattı.

Bu dizide yer aldığı sıralarda Mert Ramazan Demir ile de aşk yaşayarak gündemden düşmeyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde set aşkının bittiğini duyurdu.

Bu aşkın bitmesi herkesi şaşırtırken, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Saraçoğlu yeni açıklamalar yaptı.

"Özel hayatımı nadir paylaşıyorum"

Harper's Bazaar dergisinden Ruken Akbay Gürtaş’a röportaj veren Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Afra Saraçoğlu, "Özel hayatımı sosyal medyaya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum.” dedi.

Afra Saraçoğlu, bu açıklamasıyla kendiyle çelişerek “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti.