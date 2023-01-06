Afra Saraçoğlu'nun aylık geliri

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, aylık kazancı ortaya çıktı.

Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mert Yazıcı ile yollarını ayırmıştı.

Ayda 400 bin TL

Özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanan Saraçoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL'yi olduğu öğrenildi.