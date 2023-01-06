Petrol
78.91
0.28%
Euro
19.7932
0.15%
Dolar
18.7884
0.13%
Altın
1.11
0.42%
Borsa
5063
0.00%
Bitcoin
319.463
0.25%
BTXN Coin
7.15
0.42%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Afra Saraçoğlu'nun aylık geliri

    Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, aylık kazancı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 11:03
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afra Saraçoğlu'nun aylık geliri

    Başrollerini Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mert Yazıcı ile yollarını ayırmıştı.

    Ayda 400 bin TL

    Özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

    Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanan Saraçoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL'yi olduğu öğrenildi.

    Afra Saraçoğlu nun aylık geliri #1

    Afra Saraçoğlu nun aylık geliri #2

    Afra Saraçoğlu nun aylık geliri #3

    Afra Saraçoğlu nun aylık geliri #4


    Lionel Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı
    Dünya Kupası

    Lionel Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı

    Sigara fiyatlarına zam geldi
    Gündem

    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir