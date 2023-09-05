Afra Saraçoğlu'nun konser tarzının bedeli Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde bir konsere katılmış ve tarzı çok beğenilmişti.

ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uzun süredir başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk haberleriyle gündeme geliyor.

Özel hayatı merak edilen 25 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi.

Beyaz gömlek ve jean pantolon tarzı

Konser tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, spor tercihiyle çok beğenildi. Beyaz gömlek ve jean pantolon giymeyi tercih eden ünlü ismin kombininin fiyatı ortaya çıktı.

Gömlek 599 TL

Stil paylaşımları yapan bir Instagram sayfasının paylaşımına göre; Afra Saraçoğlu'nun beyaz gömleğinin fiyatı 599 TL, jean pantolonunun fiyatı 489 TL ve çantasının fiyatı 6 bin 615 TL.

Saraçoğlu'nun bu tercihleri çok beğenilirken fiyatlar da uygun bulundu.