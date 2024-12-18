Afra Saraçoğlu'nun sahne tepkisi gündem oldu! Fragmanda görünce kendini tutamadı

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Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı. Bu sezon istenilen reytingi alamayan dizi bu sezon final yapacak.

Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu.

Hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncudan dikkat çeken bir kare yaynlandı.

"GIDIM ÇIKIYOR"

Ünlü oyuncu, "Bu açıdan gıdım çıkıyor." diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce kendini tutamadı. Saraçoğlu fragmandan o sahneyi paylaşarak "Hocam gıdımı çekmeyin" yazdı.