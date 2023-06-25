Afra Saraçoğlu’nun son pozları görenleri hayran bıraktı! Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le görüntüleri ifşa olan Afra Saraçoğlu, dergi kapağı oldu. Cesur bikinisiyle verdiği pozlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şimdilerde Star TV ekranlarında Yalı Çapkını dizisiyle boy gösteren Afra Saraçoğlu, dergi kapağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşkları ifşa olan Afra Saraçoğlu, dergi kapağı için kamera karşısına geçti.

Duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Saraçoğlu'nun bikinili pozları sosyal medyayı salladı.

Kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı

Hem yeteneği hem de duru güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam eden Afra Saraçoğlu, ELLE dergisinin kapak yıldızı oldu.

Verdiği cesur pozların yanı sıra dizinin başarısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun cesur pozları ve gündeme oturan açıklamaları...

Pozlarıyla gündeme oturan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinin bu kadar sevilmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Seyran ve Ferit’in birlikte çıktıkları yolda sadece gitgelli bir ilişki değil, gözümüzün önünde büyüyen iki genç insan var.

Gençlikleri, yaptıkları hatalar, severken hoyrat davranışları ve aynı zamanda çok da masum bir şekilde seviyor olmaları karakterleri daha gerçek kılıyor.

Seyirciyi bu ikilinin hikayesine dahil eden en önemli unsursa bu gerçeklikleri”