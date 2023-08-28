Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı şaşırttı Yalı Çapkını'nın güzeller güzeli Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı dudak uçuklattı.

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Yeni sezonu merakla beklenilen ryting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.

Kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yalı Çapkını” dizisinin setinden ilk kare geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in setten karesi herkesi heyecanlandırdı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm yaz boyunca gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Paylaşım başına 250 bin TL

Dergilerin, reklamların, televizyonların ve talkshowların en çok aranılan yüzü Afra Saraçoğlu, paylaşım başına 250 bin TL kazanıyor. Güzel oyuncunun sosyal medyada 8,2 milyon takipçisi var.