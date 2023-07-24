Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları

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Son yılların beğenilen genç kadın oyuncularından biri de Afra Saraçoğlu.
25 yaşındaki Saraçoğlu, 2017 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları’nda Ece karakterinde hayat verdi.
Buradaki başarılı performansıyla göz dolduran oyuncu ardından marka yüzü oldu.
Paylaşımları gündem oluyor
Kısa sürede kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Bodrum pozlarını paylaştı
Yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum tatilinde aldı.
O anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Tatil süresince renkli karelerini paylaşan Saraçoğlu’na kısa sürede beğeni yağdı.