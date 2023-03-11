Afra'yı unuttu! Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile olan aşk iddialarını doğruladı 4 yıllık ilişkisini kıskançlık nedeni ile bitiren oyuncu Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Deniz, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

Magazin gündeminde zirvede yer alan ayrılık iddialarına geçtiğimiz aylarda nokta koyulmuştu.

Oyuncu Afra Saraçoğlu, ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile uyumu 4 yıllık ilişkinin bitmesine neden oldu.

Demir ile sık sık zaman geçiren ve sosyal medya hesabından birlikte olan karelerini paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Kimileri biten aşka üzülürken, kimileri ise dizi aşıklarına övgü yağdırıyor.

Dilan'la, Afra'yı unuttu

Bunun üzerine Saraçoğlu kariyerinde büyük bir tırmanışa devam ederken, Yazıcıoğlu cephesinden de yeni bir aşk dedikodusu geldi.

Genç oyuncunun, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olduğu iddia edildi.

"Birbirimizi tanıma aşamasındayız"

Çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz günlerde bir gece mekanında eğlendi.

2. Sayfa'nın haberine göre Deniz'in, aşk dedikodularını doğrulayarak, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dediği öğrenildi.

Genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı.