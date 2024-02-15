Ağza alınmayacak küfürler etmişti! Serdar Ortaç, Tarkan'dan özür diledi Instagram'da canlı yayın açan ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan yeni bir açıklama daha geldi. Ortaç bı defa küfrettiği Tarkan'dan özür dilediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adındann söz ettiren Serdar Ortaç, Tiktok ve Instagram hesabını aktif kullanıyor.

Son olarak Instagram hesabından alkollü bir şekilde yayın açan Ortaç, herkesi şaşırtan açıklamalara imza attı.

Yayında Tarkan'a da küfür eden Serdar Ortaç'ın çalışanı telefonu elinden aldı.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ortaç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özür açıklaması geldi

Ortaç," Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani... Sosyal medyamı kapatmışlar zaten.

Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes, 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.