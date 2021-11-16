Ahmet Dursun, boşanıyor

Eski futbolcu Ahmet Dursun, kendisinden 19 yaş küçük eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu.

43 yaşındaki Beşiktaş’ın eski yıldızı Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük 24 yaşındaki eşi Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu.

19 YAŞ KÜÇÜK

Evliliğinde aradığı mutluluğu ve huzuru bulmadığını yakın çevresine söyleyen Dursun, Asena Demirbağ anlaşmalı olarak boşanıyor. Boşanmayı isteyen taraf ise Ahmet Dursun oldu.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Asena konuyla ilgili “Aslında boşanmaya gönlüm razı değil.” derken Ahmet ise “Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık.” diye konuştu.