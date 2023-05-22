Ahmet Kural, avukat sevgilisine geri döndü Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2 ay önce ayrıldığı Çağla Gizem Çelik ile barıştı.

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Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlülerden oyuncu Ahmet Kural, evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran oyuncudan şimdi ise güzel haber geldi.

İlişkilerine bir şans daha veren Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural, barıştı.

Barışma tatili

Instagram hesabından sevgilisiyle teknede olduğu bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi.

Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.