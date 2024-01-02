Ahmet Kural, hamile olan eşi Çağla Gizem Şahin'in son halini paylaştı: "Kemal bebek göründü" Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk bebeklerini kavuşmak için gün saymaya başladı.

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Şarkıcı Sıla’dan olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

"Çok heyecanlıyız"

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan ikilinin, erkek bebeklerinin olacağı öğrenilmişti. Kural, katıldığı programda da bebeklerinin ismini duyurmuştu. Ahmet Kural, “İnşallah sağlıklı, sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder.

"Mustafa Kemal’den geliyor ismi"

Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.”

Bebek göründü

İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift, birlikte verdikleri yeni yıl pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Çağla Gizem'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.