Ahmet Kural, ikinci kez baba olacak

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Oyuncu Ahmet Kural’dan sevenlerini sevindiren bir haber geldi.

Eşi Çağla Gizem Kural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, dört yıl süren birlikteliklerini 18 Temmuz 2023’te Bodrum’da düzenlenen sade ama samimi bir törenle evlilikle taçlandırmıştı.

Çiftin bu özel gününe aileleri ve yakın dostları tam destek verdi.

İKİNCİ ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

Nikah şahitleri arasında ise tiyatronun sevilen isimleri Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin yer aldı.

Düğünün hemen ardından bebek haberini paylaşan çift, 2024 Nisan ayında oğulları Kemal’i kucaklarına aldı.

Şimdi ise ikinci çocuk heyecanını yaşamaya başladılar.

BEBEK MÜJDESİ GALADA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde ‘Gassal’ dizisinin galasında objektiflere yansıyan çift, ikinci bebeklerinin müjdesini verdi.

Çağla Gizem’in belirginleşen hamileliği dikkatlerden kaçmadı.

"ERKEK BEKLİYORUZ"

Ahmet Kural, duygularını, “İnşallah ikinci kez baba olacağım. İlkinde yaşadığım heyecanı şimdi de hissediyorum. Baba olmak bambaşka bir duygu. Bu kez erkek bebek bekliyoruz” sözleriyle paylaştı.

"AHMET BANA İNANILMAZ GÜVEN VERİYOR"

5 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin ise, “Sağlıkla gelsin inşallah. Şu ana kadar aşerme gibi bir durum yaşamadım ama erik yemeye bayılıyorum” dedi.

İki erkek çocuk sahibi olmanın getireceği sorumluluklarla ilgili soruya ise Çağla Gizem, “Ahmet bana inanılmaz güven veriyor, bu yüzden altından kalkacağımızı düşünüyorum,” yanıtını verdi.