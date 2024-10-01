Ahmet Kural oğlunu anlattı: "Çocuğumun yanından ayrılmak istemiyorum" Geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette babalık deneyimini ve minik oğlunu anlattı.

Haber Merkezi

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Ahmet Kural, eşi Çağla Gizem Kural ile samimi açıklamalarda bulundu.

İlk kez baba olan Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, konuştu.

"MİMİK ÇOK"

Ünlü oyuncu, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." diyerek güldü.

"OĞLUMLA VAKİT GEÇİRCEĞİM"

İşlere ara verdiğini söyleyen Kural, "Şu anda proje kabul etmem gibi. Hep yanında olmak istiyorum çocuğumun, büyük konuşmayayım ama bir an önce eve gidip onunla vakit geçirmek hissiyatı oluşuyor." dedi.

Eşi ise oyuncu Ahmet Kural'ın babalığı hakkında, "İnanın ben gözlemciliği ve hassasiyetine şaşırdım. Tabii ki beklentim vardı ama bu kadar da değildi. Annem ben ve Ahmet idare ediyoruz şimdilik bakıcısız bir şekilde çok da keyifle. Çok yardımcı oluyor, çok güzel bir baba. Tombul bir Ahmet zaten bence de." diyerek güldü.