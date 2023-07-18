Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evlendi Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptıran oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor. Önceki ilişkilerine kıyasla Çağla Gizem Çelik ile devam eden birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ahmet Kural, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, nikah töreni için Bodrum'u seçti. Evlendiler Cennet Koyu’nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.