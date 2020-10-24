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Ahmet Kural, yeni imajını paylaştı
Yeni projesi için saçlarını uzatan oyuncu Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 03:42
Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.
YENİ İMAJINI İNSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını İnstagram hesabından paylaştı.
Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.