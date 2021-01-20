Ahmet Kural yeniden yargılanacak

2018 yılında birlikte olduğu Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'ın, 16 ay 20 günlük hapis cezası ertelenmişti.

Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darbettiği iddia edilen Ahmet Kural; "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

DİLEKÇEDE KOMŞU AYRINTISI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı. İtiraz dilekçesinde, "Tanık olan yan komşunun 'duydum' dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır." denildi.

YARGI DEVAM EDİYOR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin kararında "Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur." denildi. Bu kararın ardından ünlü oyuncu yeniden yargılanacak.