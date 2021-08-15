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- Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması: Kısmetse önümüzdeki yıl
Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması: Kısmetse önümüzdeki yıl
2019'da avukat Çağla Gizem Çelik'le ilişkisi başlayan Ahmet Kural, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 15.08.2021 - 09:18
- Güncelleme : 15.08.2021 - 09:46
Bir süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sevgilisiyle Bodrum tatilinde.
Yaz tatilini dolu dolu geçiren çift, Torba’ da objektiflere yakalandı.
Çağla Gizem Çelik denizde serin suların tadını çıkarırken, Kural ise gazetecilerle sohbet etti.
Önümüzdeki hafta tatilini bitireceğini belirten Kural, dizisinin çekimleri için Kıbrıs’a döneceğini söyledi.
DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI
Sevgilisinin ailesinden de onay alan Kural, evlilik sorularına "Artık kısmetse önümüzdeki yıl" sözleriyle yanıt verdi.