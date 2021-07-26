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    Ahmet Kural'ın aşk tatili devam ediyor

    Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik denize girerken objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 07:35
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    Ahmet Kural'ın aşk tatili devam ediyor

    Oyuncu Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in Bodrum tatili devam ediyor. Sevgililer, önceki gün Torba'da lüks bir otelin plajında görüntülendi.

    "AŞKIM ELİMİ TUT"

    Sıcaktan bunalan Çağla Gizem Çelik, denize girdiği sırada dalgaların art arda gelmesiyle elini uzatarak Kural'a "Aşkım elimi tut" diye seslendi. Geri dönen oyuncu, aşkının elini tutarak ona sarıldı.

    Kural ve Altunkaya Kıbrıs'tan Florida'ya geçmişti. Çiftin son tatil durağı ise Bodrum oldu.

    Ahmet Kural ın aşk tatili devam ediyor #1Ahmet Kural ın aşk tatili devam ediyor #2

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