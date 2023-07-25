Ahmet Kural'ın düğününe gitmeyen Murat Cemcir, açıklama yaptı Yakın dostu Ahmet Kural'ın düğününe katılmayınca herkesi şaşaırtan Murat Cemcir'den açıklama geldi.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile geçtiğimiz hafta Bodrum'da evlendi.

Çiftin yakın dostlarının katıldığı düğünde, Ahmet Kural'ın neredeyse her projede birlikte rol aldığı Murat Cemcir yoktu.

Uzun zamandır aralarının bozuk olduğu konuşulan Cemcir'in bu özel günde Ahmet Kural'ı yalnız bırakması söylentileri doğrular gibiydi.

Murat Cemcir, Hürriyet'e konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Evlilik kutsaldır"

"Sezonda TR 40 33 olarak yapımcı kimliğimle bomba gibi projelerimiz olacak. Sık sık yurt dışına gidip geliyorum. Tatili de erteledim:) Evlilik kutsaldır. Evlenen her çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum"