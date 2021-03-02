Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay'a: Görgüsüz

Unutulmaz dizi Leyla ile Mecnun’un başrol oyuncuları Ali Atay ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın Twitter yazışmaları olay oldu.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Exxen'de Zeynep Bastık'ın programına konuk oldu.

"RAP SÖYLEMEYE UTANIRDIM"

"Rap müzik aşığı olduğunu söyleyen oyuncu, "Gençliğimde metalciydim. Bir yandan da hep rap dinlerdim ama söylemekten utanırdım. Eminem'in bütün şarkılarını halen ezbere biliyorum. Deli gibi rap dinliyordum" dedi.

"KARIM AŞIRI YETENEKLİ"

‘Mor ve Ötesi’nin “Araf” şarkısını seslendiren oyuncu, sesiyle de ilgi odağı oldu. Kaya'ya en büyük övgü meslektaşı ve eşi Ali Atay'dan geldi. Atay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Karım aşırı yetenekli" dedi. Bunu gören Hazal Kaya da iltifata "Ay bayılcam mutluluktan" yazarak karşılık verdi.

"GÖRGÜSÜZ"

Usta isim Ahmet Mümtaz Taylan da, bu mutlu kıskanılası tabloya sessiz kalamadı ve "Görgüsüz. Olan var olmayan var." yazarak esprli bir yaklaşım sergiledi.