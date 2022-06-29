Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’e dava açtı

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in “Ben vuruldum hastanedeyim, Ahmet, şirkete gidip kasayı boşalttı” sözleri sonrasında harekete geçti. Ahmet Tatlıses, babasına vasi tayin edilmesini istedi.

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında ipler iyiden iyiye koptu.

Her şey bir Babalar Günü mesajıyla başladı.

“Babanın kıymetini bilmeyenler…”

İmparator, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, “Baba candır, Baba’nın kıymetini bilmeyenler Ahmak oğlu ahmaktır.” diye yazdı.

Ünlü sanatçının paylaşımı, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanırken, Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan da imalı bir paylaşım geldi.

“Hangi babaların günü kutlu olsun?”

Sara, “Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin. Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapmadan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin. Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların.

Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan, babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı”

Sosyal medya üzerinden yaşanan bu atışma sonrası Beyaz TV'de canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından ihanete uğradığını iddia etti.

Tatlıses, “İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşalttı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun.” dedi.

“Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır”

Bu sözler üzerine Ahmet Tatlıses harekete geçti.

Babası için “Açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır.” diyen Ahmet Tatlıses’in avukatı Necmi Uğur Çelikel, İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu.

Vasi atanması için dava açtı

Ahmet Tatlıses'in avukatı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır.

“Yaşam kalitesi ve kazanımlarını korumak amaçlı”

Sayın İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir.”