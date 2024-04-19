Ahmet Tatlıses'in avukatından yeni açıklama geldi: "İbrahim Tatlıses'in akli dengesi yerinde değil" Torunu Mert Tatlıses’e açtığı davayı kazanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, oğlu Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi.

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Şu sıralar özel hayatıyla ve aile yaşantısıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu.

Gerilim devam ediyor

Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu. Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. Bu olayın ardından baba oğul arasındaki gerilim iyice tırmandı.

"Bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?

'İmparator' İbrahim Tatlıses, oğlunun açıklamalarının ardından ''Ahmet, bana 'aklı melaikeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım.

"Ahmet şimdi görecek!"

Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek.

"Evlatlıktan reddedemiyorum"

Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim yedi dükkanı da daha önce batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma ve torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı, maaşları ödeniyor. Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!'' demişti

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in 'Akıl sağlığım yerinde' sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:

"Birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu var"

Açıklamada, "İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir." ifadesine yer verildi.