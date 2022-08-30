Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e yanıt

Ahmet Tatlıses, kendisine 'artist' diyen babası İbrahim Tatlıses'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da kaza geçirmişti. Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu.

"Numaracı"

Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlıses, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses, oğlu için "Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." dedi. Ahmet Tatlıses'ten de yanıt gecikmedi.

"Mesleğim değil"

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.