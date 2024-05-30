Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti 71 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Uğurlu'nun vefatını Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu.

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Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi.

Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölüm nedenine ilişkin ise açıklama gelmedi.

Acı haberi Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." sözleriyle duyurdu.

Cem Yılmaz'dan da paylaşım geldi

Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

Ahmet Uğurlu kimdir

2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.