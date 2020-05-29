Ahu Aysal: 95 bin dolarımı hala alamadım

Uzaya gitmek için 95 bin dolar ödeyen Ahu Aysal, parasını hala alamadı.

Türkiye tarihine geçmek için hayaller kuran, uzaya gidecek ilk Türk olmak için uzun uğraşlar veren Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı.

95 BİN DOLAR ÖDEDİ

95 bin dolar ödeyen Aysal, Amsterdam ve Fransa Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yer çekimsiz ortamda uçmuştu. Yolculuk iptal oldu ve Aysal'ın hayalleri suya düştü.

Morali bozuk olan ve yıllardır verdiği 95 bin doları geri alamayan Uysal, "Paramı da hala alamadım." dedi.