Ahu Sungur ile Suat Sungur’un basketbolcu oğlu Ege 19 yaşına girdi Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Ahu Sungur ve Suat Sungur'un oğlu Ege 19 oldu. Ege Sungur'un son hali gündem oldu.

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"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılından bu yana "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si olarak bilinen oyuncu Suat Sungur ile evli.

Oyuncu çift, 2006 yılında oğulları Ege'yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı.

Ege 19 yaşında

Ahu Sungur ve Suat Sungur'un oğlu Ege 19 yaşına bastı. Ahu Sungur, oğlu ve eşiyle çekilmiş fotoğraflarını şu notla beğeniye sundu:

"İyi ki doğdun yavrum"

"Bebeğim 19 yaşında. Dünya bir yana o bir yana… İyi ki doğdun yavrum. İyi ki annenim. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla çok yaşa.

"Doğum günün kutlu olsun"

Sen babanla benim her şeyimizsin seni çok seviyorum demek bile az geliyor çoğu zaman.. en çok en çok ne kadarsa o kadar çok seviyorum seni.. Doğum günün kutlu olsun"