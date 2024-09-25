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Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor ABD'de ölümü şüpheli bulunan ve soruşturma başlatıldığı için cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi geciken Ahu Tuğba'nın naaşının getirilmesi için gerekli işlemler tamamlandı.