Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den cenazeye dair yeni açıklama Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi

Yeşilçam, 1 Eylül 2024 tarihinde bir yıldızını daha kaybetti.

ABD'de yaşayan kızı Anjelik Calvin'in yanında bulunan Ahu Tuğba, burada hayata veda etti.

Amerika'da vefat eden ancak ülkesinde toprağa verilmek istenen Ahu Tuğba'nın cenazesinin getirilmesine ilişkin süreç sürüyor.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Calvin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BİRKAÇ GÜN DAHA BEKLENECEK"

"Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US DEPARTMENT OF STATE yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum.

"ORTADA KESİNLEŞEN BİR TARİH YOK"

Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim.

ÇELİK TABUTLA NAKLEDİLECEK

Bunun yanı sıra Anjelik Calvin'in, kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de tamamlanması gerekecek. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledilecek.