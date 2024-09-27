Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den otopsi açıklaması geldi Yeşilçam 'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba 1 Eylül'de Amerika'da hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin ölümünün şüpheli görüldüğü için otopsi istendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Yıllar önce kızı için Türkiye'yi terk eden Ahu Tuğba Amerika'da vefat etti.

Vefatının üzerinden 3 hafta geçti ancak cenazesi getirilemedi. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı.

Resmi işlemlerin uzamasına da isyan eden Anjelik Calvin'in Kanal D ana habere konuştu.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu.

"KAN VARDI"

"Ben göreceğim annemi niçin vefat etmiş? Çünkü ben anneciğimi kaldırdığım zaman sağ gözü biraz kötüydü. Yastığında bir miktar kan vardı. Ağzından mı geldi benim annemim kan, yoksa gözünden mi geldi?

Annesinin son anından bahseden Calvin şu ifadeleri kullandı:

"BEBEK GİBİYDİ"

Dua etti 'Allah da sana koşsun yavrum' dedi. 'Allah önüne çıkarsın'. Sonra iki yaşında bebek gibi 'ben ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum' dedi. Uykum bastırdı alnını öptüm.

"ÖLÜM RAPORUNU İSTEDİ"

Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı. Hatta bekletti çünkü inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldık.

"BEN ŞÜPHE ETTİM"

Ölüm anında poliseler geldi, incelemeyi yaptılar. Herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana 'Hasta mıydı' deyip üstüne kapamaya çalışıyor. Hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu? Sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı. Ben şüphe ettim evladı olarak.



Florida'da şöyle bir kanun varmış. Bir hastalığınız var ise bir cihaz kullanıyorsanız evde, eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Ben zorladım otopsiyi. "

Otopsinin tamamlanması yaklaşık 1 ay sürdü. Otopsi işlemleri sona erdi ama rapor bir hafta sonra çıkacak. Gözler şimdi cenaze törenine çevrildi.

CENAZE TÖRENİ BİLGİSİ

Tuğba'nın cenaze töreniyle bilgi de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Tuğba için 28 Eylül'de önce anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarına defnedilecek.